Корректировка изображений (инфографика) по шаблону

Обработка фотографийЗакрыт11 заявок80 просмотров
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У нас есть набор картинок для информационных статей которые мы перевели с русского на испанский язык яндекс переводчиком. 

Требуется убрать дефекты перевода либо заменить текст по шаблону (предоставляется).

Образцы перевода смотрите в примерах.

Задачи:

  1. Удаление дефектов: Удалить дефекты с изображений, такие как поехавшие линии, и выровнять изображения.

  1. Замена текста: Некоторые изображения требуют замены текстовой информации. Образец предоставляется.

Знание испанского языка будет преимуществом при выполнении этой работы.

3 месяца назад
guest_1696532827342
Колумбия
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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