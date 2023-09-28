Корректировка изображений (инфографика) по шаблону

Ищем ретушера с портфолио. При отклике пожалуйста указывайте свой прайс
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У нас есть набор картинок для информационных статей которые мы перевели с русского на испанский язык яндекс переводчиком.
Требуется убрать дефекты перевода либо заменить текст по шаблону (предоставляется).
Образцы перевода смотрите в примерах.
Задачи:
Удаление дефектов: Удалить дефекты с изображений, такие как поехавшие линии, и выровнять изображения.
Замена текста: Некоторые изображения требуют замены текстовой информации. Образец предоставляется.
Знание испанского языка будет преимуществом при выполнении этой работы.
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