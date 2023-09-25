Чистка фото товара от рекламы и фона

Обработка фотографийЗакрыт39 заявок203 просмотра
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Здравствуйте, нужно на постоянной основе чистить фотографии от фона и рекламы.

3 месяца назад
Poljot
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 часов назад