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Доброго дня!
Потрібно зробити фотореалістичний монтаж інтер'єра (два фото). На фото №1 (а,б або
в) додати двірний отвір і двері, трохи привідчинені (місце вставки). Теж саме
потрібно зробити на фото №2 (вид на кухню з коридору). Також даю фото можливих
дверей.
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