Фотореалістичний монтаж інтер'єра

Обработка фотографийЗакрыт3 заявки20 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня!

Потрібно зробити фотореалістичний монтаж інтер'єра (два фото). На фото №1 (а,б або

в) додати двірний отвір і двері, трохи привідчинені (місце вставки). Теж саме

потрібно зробити на фото №2 (вид на кухню з коридору). Також даю фото можливих

дверей.

3 месяца назад
guest_16956249930693
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям