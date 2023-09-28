Создание фотоколлажа

Обработка фотографийЗакрыт3 заявки30 просмотров
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Есть несколько фотографий с людьми. Нужно из них собрать "общее фото". Желательно чтобы оно выглядело максимально естественно, как будто люди собрались в одном месте.

3 месяца назад
guest_1696313762689
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
TatianaPetrova
42 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 месяца назад
$5
2 дня
UAH
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Обработка фотографий