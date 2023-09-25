Распознать замазанный текст

$15
Обработка фотографийЗакрыт28 заявок173 просмотра
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Нужно распознать текст, который был замазан толи в пэинт или в фотошопе.

Заказчик прислал скрин якобы оплаты, но замазал данные.

Хотелось бы проверить правду говорит или врёт, так как оплата не пришла ещё.

Кто сможет помочь, оставьте заявку.

3 месяца назад
vegent
54 годаКазахстан
3 месяца в сервисе
Был
23 дня назад