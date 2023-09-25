Распознать замазанный текст

Нужно распознать текст, который был замазан толи в пэинт или в фотошопе.

Заказчик прислал скрин якобы оплаты, но замазал данные.

Хотелось бы проверить правду говорит или врёт, так как оплата не пришла ещё.

Кто сможет помочь, оставьте заявку.