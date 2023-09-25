Вырезать два логотипа на фото

Здравствуйте, нужно на постоянной основе чистить фотографии от фона и рекламы.
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Нужно вырезать логотипы с двух фото. И сделать на прозрачном фоне. Первый логотип нужно перекрасить в белый цвет. Второй только вырезать картинку.
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