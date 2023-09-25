Вырезать два логотипа на фото

$5
Обработка фотографийЗакрыт7 заявок45 просмотров
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Нужно вырезать логотипы с двух фото. И сделать на прозрачном фоне. Первый логотип нужно перекрасить в белый цвет. Второй только вырезать картинку.

3 месяца назад
DevilBoy
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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