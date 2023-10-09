Нужно обработать 3 фотографии

$30
Обработка фотографийЗавершен7 заявок24 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно обработать 3 фото(скину пример).При отклике писать свой прайс.

2 месяца назад
guest_1696760303595
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
9 часов назад
2 месяца назад
$30
1 день
UAH
Приятный в общении, сделал все быстро и качественно)
на связи в течении всей работы, всё четко-ровно, рекомендую