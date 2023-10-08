Добавить реалистичный флаг на фотографию

Обработка фотографийЗавершен6 заявок41 просмотр
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Необходимо разместить на фотографии реалистичный флаг, с тенями, итд. пример как доллжно быть прилагается. Исходник флага предоставлю исполнителю в телеграм.

2 месяца назад
starikovdk
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
artsolo
Тарас 
34 годаУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
13 часов назад
2 месяца назад
$1
1 день
RUBUAH
Выполнил задачу без лишних вопросов, качественно и оперативно, я бы даже сказал мгновенно! Рекомендую к сотрудничеству и сам буду обращаться. Спасибо еще раз!)
Спасибо за сотрудничество) вежливый и ответственный заказчик) все сделали оперативно)