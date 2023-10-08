artsolo

Тарас artsolo

 
34 годаУкраина/Чернигов
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
день назад
Реставрация фото | Визитки, логотипы | Отрисовка в вектор | Обработка фотографий

Всем привет) сделаю качественно за разумный бюджет)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
25%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
starikovdk
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
3 месяца назад
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Выполнил задачу без лишних вопросов, качественно и оперативно, я бы даже сказал мгновенно! Рекомендую к сотрудничеству и сам буду обращаться. Спасибо еще раз!)
Спасибо за сотрудничество) вежливый и ответственный заказчик) все сделали оперативно)
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