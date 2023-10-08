Реставрация фото | Визитки, логотипы | Отрисовка в вектор | Обработка фотографий
Всем привет) сделаю качественно за разумный бюджет)
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
25%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 месяца назад
Выполнил задачу без лишних вопросов, качественно и оперативно, я бы даже сказал мгновенно! Рекомендую к сотрудничеству и сам буду обращаться. Спасибо еще раз!)
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество) вежливый и ответственный заказчик) все сделали оперативно)