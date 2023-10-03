Нужно сделать дизайн

$15
Обработка фотографийЗакрыт23 заявки263 просмотра
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Добрый день, есть одна картинка, нужно ее обработать.Подробнее напишу в тг.Тут оставлю пример фото, что-то похожее я хочу от вас.

2 месяца назад
guest_1696760303595
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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