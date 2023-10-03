Обработка и сортировка семейных фотографий

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Обробка фотографій
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы с семьей много путешествуем, но не успеваем обрабатывать наши фото и видео - нам нужен профессионал, который смог бы этим заниматься на регулярной основе.
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