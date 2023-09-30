Надо наложить матовую текстуру (отличается только цвет) на каждую картинку (68 картинок) + убрать название сайта с фото (водный знак). Файл с цветами по ral и rgb в формате xls во вложении. Первая колонка ...
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Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Обробка фотографій
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