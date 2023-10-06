Создать похожую работу

$3
Обработка фотографийЗакрыт13 заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Обробка фотографій инфы мало) а так можно )

2 месяца назад
pashashtaba04bkr
Павал 
19 летБеларусь
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад