Ретушь фотографий

Необходимо ретушировать фотосесии с людьми на постоянной основе , удаление прыщей, покраснения, синячки на коже и т.д. также при необходимости делать пластику лица и рук на тех фото где это надо, если студийная сьемка чистка фона. С одной сьемки примерно 50 фото выходит.

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