Ретушь фотографий

Обработка фотографийЗакрыт41 заявка194 просмотра
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Необходимо ретушировать фотосесии с людьми на постоянной основе , удаление прыщей, покраснения, синячки на коже и т.д. также при необходимости делать пластику лица и рук на тех фото где это надо, если студийная сьемка чистка фона. С одной сьемки примерно 50 фото выходит.

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2 месяца назад
guest_1697045311953
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад