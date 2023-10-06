Ретушь фотографий

Добрый день, есть одна картинка, нужно ее обработать.Подробнее напишу в тг.Тут оставлю пример фото, что-то похожее я хочу от вас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо ретушировать фотосесии с людьми на постоянной основе , удаление прыщей, покраснения, синячки на коже и т.д. также при необходимости делать пластику лица и рук на тех фото где это надо, если студийная сьемка чистка фона. С одной сьемки примерно 50 фото выходит.
При отклике пожалуйста указывайте свой прайс.
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