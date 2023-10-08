Есть регулярные заказы по рисованию фото питомцев для картин. Необходимо 2 общих направления стилей, примеры на сторонних сайтах: 1. Минималистичный стиль вроде modern/watercolor/classic с простым фоном или полным его отсутствием: https://www.etsy.com/listing/1559925264/pet-portrait-pet-painting-pet-memorial ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать на 16 фото (3х4) уголки
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