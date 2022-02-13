Обложку для трека

Иллюстрации и РисункиЗакрыт18 заявок730 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

За основу должен браться логотип машины Audi. Четыре кольца нужно как-то красиво обыграть, чтобы минималистично выглядело и ничего лишнего не было на обложке. Должно получится что-то выделяющееся, запоминающееся. Размеры обложки должны быть соответствующие. Правила обложки для публикации на все площадки должны быть соблюдены

2 года назад
guest_16447556286453
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Иллюстрации для книги

    $90

    Приглашаю к сотрудничеству художника-иллюстратора. Предстоит создание 10 иллюстраций второй части книги + обложка. Затем работа над третьей частью. Книга имеет продолжение, поэтому сотрудничество планируем долгосрок. Имя художника работавшего над проектом, уйдет в книги. Все работы ...

    Иллюстрации и Рисунки27 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 2 векторные иллюстрации

    $8

    Добрый день. Мы ищем детского иллюстратора для создания набора детских развивающих карточек. Набор называется «Первая энциклопедия малыша» в карточках. Т.е. там будут первые животные, предметы, мама/папа/бабушка и т.д. В альбоме будет 120 иллюстраций, формат - А6 вертикальный. ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Коллаж превью для youtube

    Необходимо сделать красочный и визуально цепляющий коллаж для использования в качестве изображения предпросмотра. Несколько элементов плюс хорошо читаемый текс

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Вектор художник в AI

    Привет, мы создаем мультфильмы для детей, и нам нужен в команду художник, работаем в векторе в среде adobe illustrator.  Работаем строго с аниматорами, по этому методичка на этапе вам поможет. Обязательно понимать пропорции и правильно заполнять ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Слой для NFT коллекции

    Необходим слой для NFT коллекции: Осьминог. Туловище с головой и 8-ю щупальцами. Полупрофиль (типа Bored Apes) в правую сторону. Средние 2 щупальца скрещены на груди. На белом фоне. Контур черный, цвет осьминога синий. Без прически. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад