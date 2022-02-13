Обложку для трека

За основу должен браться логотип машины Audi. Четыре кольца нужно как-то красиво обыграть, чтобы минималистично выглядело и ничего лишнего не было на обложке. Должно получится что-то выделяющееся, запоминающееся. Размеры обложки должны быть соответствующие. Правила обложки для публикации на все площадки должны быть соблюдены