Иллюстрации для книги

Приглашаю к сотрудничеству художника-иллюстратора. Предстоит создание 10 иллюстраций второй части книги + обложка. Затем работа над третьей частью. Книга имеет продолжение, поэтому сотрудничество планируем долгосрок. Имя художника работавшего над проектом, уйдет в книги. Все работы передаются с договором авторских прав. Книга будет издаваться на нескольких языках во всему миру. Ч\Б графика, ч\б портреты. Обложка цветная. Стоимость 1 иллюстрации 600 руб., стоимость обложки отдельно.