Нарисовать комикс

Отрисовать векторную графику в Adobe Illustrator, [b]все объекты должны вписываться в общую цветовую гамму и стилистику.[/b] Примерно то, что я вижу, прикрепил в виде картинок и подписал. Размер холста 1920х1080 Общая картина: Платформа посередине внизу, должна быть видна ...
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Здравствуйте! Нужно нарисовать 23 страницы комикса. Указывайте пожалуйста, ваши цены за фоны, а так же за фоны + персонажи
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