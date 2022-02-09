Добрый день! Готовлю проект по кедровому ореху, есть пара изображений от арт-директора (см PDF файл), нужно сделать еще:) Шишка будет добрее, дорабатываем ее. Список иллюстраций (техническое задание приготовлю под ваши требования): 1. Лес пару-тройку видов перерисовать - фото ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен графический дизайнер доработать картинку. Срок 24 часа
Оставляйте свой телеграмм, буду писать туда
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