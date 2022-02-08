Задача состоит в следующем: необходимо рисунок в редакторе.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт18 заявок709 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Череп в графичном стиле. Слово " heppy" должно менять цвета. Буква h фиолетовый

2 года назад
guest_16443112818587
2 года в сервисе
Был
2 года назад