Нужен художник проектировщик

Нужно нарисовать художественные рисунки для оформления сайта. Сюжет рисунка по-фотографиям. Нужно 5-7 рисунков, цену указывайте за 1 Примеры работ от Вас нужны для понимания в каком стиле будет рисунок. Готовность нарисовать тестовый скетч. Более подробное задание напишу выбранному исполнителю.