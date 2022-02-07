Нужен художник проектировщик

Нужно нарисовать персонаж для NFT коллекции. Один раз рисуем тело, далее разные варианты глаз, рта, одежды и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен художник, который сможет рисовать эскизы изделий из металла. Эскизы ворот, качелей итп
Оплата будет зависить от сложности заказа
На данный момент нужен эскиз кованых садовых качелей, заказ срочный
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