Создать промо материалы по игре

Необходимо сделать арт алфавит в подобном стиле (референс прикрепила), но русский. Пожалуйста, указывайте стоимость Вашей работы и прикрепляйте Ваши рисунки или ссылки, по которым их можно посмотреть. Надеюсь на приятное сотрудничество! :)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать набор графический материалов в существующем стиле игры.
Нужен высокий уровень, не для новичков
Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ
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