Иллюстрацию

Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок682 просмотра
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Здравствуйте, нужен рисунок/иллюстрация в стилистике этих персонажей. Нужно нарисовать нового персонажа. Я бы хотел что бы это был рокер с гитарой сзади и ирокезом, по цветам не важно

2 года назад
guest_16439832540864
2 года в сервисе
Был
2 года назад