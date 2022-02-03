Ищу художника- иллюстратора детских книг

Иллюстрации и РисункиЗакрыт16 заявок803 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу квалифицированного художника иллюстратора детских книг для работы над детской книгой в стиле иллюстраций Анастасии Столбовой. Нужен творческий профессиональный художник любящий рисовать, фантазировать, создавать уникальный волшебный, сказочный мир наполненный глубиной, философией и детализацией. Ищу на полный проект. Создание иллюстраций, вверстку, подготовку книги к печати.

2 года назад
guest_16439015907418
2 года в сервисе
Был
2 года назад