Ищу художника- иллюстратора детских книг

[b]Необходимо в соответствии с сюжетом отрисовать 9 картинок в стиле древней Японии. [/b] [b]Формат:[/b] пост в Instagram В дальнейшем будет нужно на регулярной основе, примерно раз в две недели, выполнять по 9 картинок в соответствии с новыми ...