Необходимо в соответствии с сюжетом отрисовать 9 картинок в стиле древней Японии.

Формат: пост в Instagram

В дальнейшем будет нужно на регулярной основе, примерно раз в две недели, выполнять по 9 картинок в соответствии с новыми сюжетами.

Референсы прикреплены

Требования:

готовность приступить в самое ближайшее время.

готовность выполнить оплачиваемое тестовое задание

Ждем ваши портфолио, если есть работы в подобном стиле, и информацию о сроках и оплате