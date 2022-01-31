Нарисовать срез бронекапсулы

Нужно сделать срез бронекапсулы вписанную в фотографию сбоку автомобиля (фотографии предоставим, сам автомобиля не нужно отрисовывать в

векторе), сделать нужно чтобы смотрелось очень "вкусно" при этом не

похоже на изображения конкурентов. Вписанная бронекапсула по стилистике должна

быть единая однообразная для всех текущих автомобилей и последующих.

Рисовать можно как в векторе так и в растре, как вам удобней.

Нужно 3 изображения, 4 000 руб.

Пишите сразу контакты для связи с вами.

Во вложении примеры конкурентов.