Создать изображение

Здравствуйте! Я - молодой автор рассказов и сказок для детей. Ищу иллюстратора, который мог бы перерисовывать подобного типа иллюстрации (прилагаю примеры иллюстраций и техник) или нарисовать иллюстрации по своей идее. Иллюстрации будут использоваться сначала для блога ...