Видоизменить персонажей игры

Ищу качественного художника для уникального NFT проекта,продажи точно пойду т.к. есть реклама,плата 50% от продажи.Знаю,немногие согласятся ,но возможно вы упускаете отличную возможность!Продвижение на мне,художнику лишь надо будет рисовать шлемы с уникальным дизайном и иногда оружия.Все ...
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Необходимо видоизменить персонажей из мобильной игры Brawl Stars. Например - нарисовать как бы данный персонаж выглядел в детстве, как бы он выглядел старым/худым/толстым и так далее. Прикрепляю пример преобразования персонажа из обычного в молодого и из обычного в Толстого. 1 заказ - 10 фото. Сколько Вы бы хотели получить денег за этот заказ?
ps. Справа оригиналы персонажей, слева то, что необходимо сделать.
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