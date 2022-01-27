Нарисовать набор для NFT коллекции с тематикой дня Cвятого Валентина

Необходимо нарисовать набор элементов для NFT коллекции. Не вариации персонажа.

Потребуется несколько слоев с прозрачным фоном

⁃ Цвет заливки

⁃ Паттерн на фон

⁃ Подложка под сердце (крылья/ огонь/ облачко и т.д.)

⁃ Само сердце в разных исполнениях (разные цвета, стилизация)

⁃ Дополнительный элемент (шрам, стрела и т.д)

⁃ Купидон в разных вариантах или другие доп. элементы

⁃ Подобрать шрифты

ТВорческие предложения приветствуются.

Из итоговых слоев в различных сочетания будет собираться открытка ко дню святого Валентина, подписываться. После этого из получившегося изображения будет создаваться NFT.

Готовы рассмотреть любые стили.

Пример комплектации (стиль может быть другим) прилагаю.

Пример комплектации, но не стилистики прилогаю.

Потребуется от 30 до 50 элементов.

Сроки очень сжатые. Пожалуйста, присылайте свои работы и когда готовы приступить.