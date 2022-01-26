Сделать 4 иллюстрации для сайта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок1189 просмотров
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Ребят, привет!

У нас идёт редизайн сайта и нам необходимо отрисовать 4 иллюстрации для блока "Как это работает", имеются старые (файл ниже), их можно взять как основу для идеи, также есть фирменный стиль. Иллюстрации должны биться в стиль с новым дизайном сайта. Можно попробовать сделать в 3д. От вас жду примерную стоимость и сроки работы.

Сейчас сайт выглядит так - https://cver.co/

2 года назад
artemus2
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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