Сделать 4 иллюстрации для сайта

Ребят, привет!

У нас идёт редизайн сайта и нам необходимо отрисовать 4 иллюстрации для блока "Как это работает", имеются старые (файл ниже), их можно взять как основу для идеи, также есть фирменный стиль. Иллюстрации должны биться в стиль с новым дизайном сайта. Можно попробовать сделать в 3д. От вас жду примерную стоимость и сроки работы.

Сейчас сайт выглядит так - https://cver.co/