Сделать иллюстрацию с акцией для мобильного приложения

$12
Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок996 просмотров
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Задача подробно расписана в документе

https://docs.google.com/document/d/1Y2jRawqrqdarROyTgdu4NC-8RgLTU4sQZ5voJRQO_YE/edit?usp=sharing

оплата - 1000руб

по срокам- чем раньше тем лучше

Изображение должно быть в цветах приложения белый и голубой

2 года назад
itforyou
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$10
2 дня
RUB
Отличный исполнитель всегда на связи ,работает быстро правки вносит еще быстрее Однозначно положительный опыт остался
Все на высшем уровне коммуникация, оплата, внесение правок и тд. Рекомендую к сотрудничеству!