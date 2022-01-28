Создать иллюстрации для принта на одежду.Автомобильная тематика.Подогнать под размер, формат. Vectr.Стоимость макета обсуждается индивидуально. Жду Ваших предложений, с ценой за (примерный) рисунок. Примеры добавлю.
Сделать иллюстрацию с акцией для мобильного приложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача подробно расписана в документе
https://docs.google.com/document/d/1Y2jRawqrqdarROyTgdu4NC-8RgLTU4sQZ5voJRQO_YE/edit?usp=sharing
оплата - 1000руб
по срокам- чем раньше тем лучше
Изображение должно быть в цветах приложения белый и голубой
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