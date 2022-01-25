Разработка принтов для мерча YouTube канала

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок1010 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать принты для мерча YouTube канала с 4.3 млн подписчиков (Ильдар АвтоПодбор) по автомобильной тематике.

Обязательно нужно разбираться в теме, знать контент и регулярно его смотреть.

2 года назад
guest_16431315884771
2 года в сервисе
Был
2 года назад