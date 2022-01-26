Нужно создать плакат художественной выставки

Доброго времени суток, уважаемые исполнители!

Цель: создание в фотошопе плаката художественной выставки традиционного искусства. Могут быть использованы атрибуты традиционного классического искусства - античные скульптуры (бюсты, статуи, рельефы), кисти, краски, палитра, этюдник, мастихины, масляные краски и т.д., традиционная живопись периода 19 века, фотографии художников, скульпторов, архитекторов 19 века, а также их мастерские. Стиль - императорская академия. Это может быть плакат выставки передвижников или персональная выставка одного художника из их круга (Поленов, Левитан, Репин, Шишкин, Васнецов), как если бы они жили сейчас и заказали себе такой плакат.

У исполнителя есть выбор и пространство для манёвра. Исполнитель должен обладать чувством стиля и видеть сочетаемость элементов. Исходники фотошопа передаются заказчику.