Нужно создать плакат художественной выставки

Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки540 просмотров
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Доброго времени суток, уважаемые исполнители! 

Цель: создание в фотошопе плаката художественной выставки традиционного искусства. Могут быть использованы атрибуты традиционного классического искусства - античные скульптуры (бюсты, статуи, рельефы), кисти, краски, палитра, этюдник, мастихины, масляные краски и т.д., традиционная живопись периода 19 века, фотографии художников, скульпторов, архитекторов 19 века, а также их мастерские. Стиль - императорская академия. Это может быть плакат выставки передвижников или персональная выставка одного художника из их круга (Поленов, Левитан, Репин, Шишкин, Васнецов), как если бы они жили сейчас и заказали себе такой плакат. 

У исполнителя есть выбор и пространство для манёвра. Исполнитель должен обладать чувством стиля и видеть сочетаемость элементов. Исходники фотошопа передаются заказчику.

2 года назад
dmitart
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
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Роман 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
час назад
2 года назад
$17
2 дня
RUB
Исполнитель выполнил работу быстро и качественно, а также правильно уловил основной вектор мысли заказчика. Рекомендую.
Все четко и по делу. Приятно работать. Рекомендую.