Нужно создать плакат художественной выставки

Создать иллюстрации для принта на одежду.Автомобильная тематика.Подогнать под размер, формат. Vectr.Стоимость макета обсуждается индивидуально. Жду Ваших предложений, с ценой за (примерный) рисунок. Примеры добавлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемые исполнители!
Цель: создание в фотошопе плаката художественной выставки традиционного искусства. Могут быть использованы атрибуты традиционного классического искусства - античные скульптуры (бюсты, статуи, рельефы), кисти, краски, палитра, этюдник, мастихины, масляные краски и т.д., традиционная живопись периода 19 века, фотографии художников, скульпторов, архитекторов 19 века, а также их мастерские. Стиль - императорская академия. Это может быть плакат выставки передвижников или персональная выставка одного художника из их круга (Поленов, Левитан, Репин, Шишкин, Васнецов), как если бы они жили сейчас и заказали себе такой плакат.
У исполнителя есть выбор и пространство для манёвра. Исполнитель должен обладать чувством стиля и видеть сочетаемость элементов. Исходники фотошопа передаются заказчику.
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