UI/UX , WEB дизайн
Привет! Меня зовут Артём, занимаюсь Web, UI/UX дизайном более двух лет.
Мои основные услуги по разработке и проектированию:
1. Лендингов.
2. Корпоративных сайтов.
3. Интернет - магазинов.
4. Редизайна.
Помимо самого дизайна вы получаете:
- Анализ конкурентов.
- Разработка прототипа.
- Разработка мобильной и планшетной версий.
- Подготовка макета к верстке.
- Разработка анимации.
- Сопровождение проекта на этапе верстки.
- Обсуждение и согласование, составление коммерческого предложения.
- Детализация Брифа/ТЗ, заключение договора
- Предоплата до 50% или по частям, в зависимости от трудоёмкости задачи.
- Выполнение работ согласно план-графику
Контакты:
Telegram - artem_us_49
Skype - mixon1045
Mail - [email protected]
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