artemus2

Усачёв Артём artemus2

 
28 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UI/UX , WEB дизайн

﻿Привет! Меня зовут Артём, занимаюсь Web, UI/UX дизайном более двух лет.

Мои основные услуги по разработке и проектированию:

1. Лендингов.

2. Корпоративных сайтов.

3. Интернет - магазинов.

4. Редизайна.

Помимо самого дизайна вы получаете:

  • Анализ конкурентов.
  • Разработка прототипа.
  • Разработка мобильной и планшетной версий.
  • Подготовка макета к верстке.
  • Разработка анимации.
  • Сопровождение проекта на этапе верстки.
Порядок работы: 

  • Обсуждение и согласование, составление коммерческого предложения.
  • Детализация Брифа/ТЗ, заключение договора
  • Предоплата до 50% или по частям, в зависимости от трудоёмкости задачи.
  • Выполнение работ согласно план-графику
Моё портфолио на Behance - artemus2

Контакты:

Telegram - artem_us_49

Skype - mixon1045

Mail - [email protected]