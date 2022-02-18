UI/UX , WEB дизайн

﻿Привет! Меня зовут Артём, занимаюсь Web, UI/UX дизайном более двух лет.

Мои основные услуги по разработке и проектированию:

1. Лендингов.

2. Корпоративных сайтов.

3. Интернет - магазинов.

4. Редизайна.

Помимо самого дизайна вы получаете:

Анализ конкурентов.

Разработка прототипа.

Разработка мобильной и планшетной версий.

Подготовка макета к верстке.

Разработка анимации.

Сопровождение проекта на этапе верстки.

Обсуждение и согласование, составление коммерческого предложения.

Детализация Брифа/ТЗ, заключение договора

Предоплата до 50% или по частям, в зависимости от трудоёмкости задачи.

Выполнение работ согласно план-графику

Моё портфолио на Behance - artemus2

Контакты:

Telegram - artem_us_49

Skype - mixon1045

Mail - [email protected]