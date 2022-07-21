Подготовить\нарисовать бекграунд для игрового проекта

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок833 просмотра
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Задача по разработанному нами скетчу, нарисовать\детализировать иллюстрацию в предложенной стилистике (12) и учитывая референсы палитры и общей атмосферы изображения (13).

Итого должен получиться 1 файл изображения формата: JPEG (for WEB, sRG) и размера: 3200:1800 (16:9), так же будет необходимо предоставить исходник работы\проекта.

Скетч и референсы стилистики в приложении. Дополнительную информацию по проекту предоставим выбранному исполнителю)

2 года назад
mostovenko
Николай 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Tori_arts_
Виктория 
27 летУкраина
2 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
2 года назад
$170
5 дней
Спасибо за работу. К сожалению стилистика нам финально не подошла, тем не мене мы благодарны за адекватное понимание и отзывчивость.
Было комфортно работать с этим заказчиком. Очень корректно поставленное ТЗ. Разошлись немного в стиле прорисовки. Но по всем критериям объективное восприятие и четкое видение поставленных задач. Что всегда очень важно для получения хорошего результата сотрудничества.
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