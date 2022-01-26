Нужна похожая картина, чтобы было узнаваемость, сюжет всеми любимый и похожий, но картина наша чтобы не было вопросов от правообладателя того, что прикреплено. Сначала приложите эскиз как видите. Картинка нужна для печати 40 на 30 ...
Инфографика, оформление графиков, илюстрирование статей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Найдись дизайнер! Оформление графиков и изображений для статей. Задача сделать нескучными и вовлекающими "цифры". Ищем осмысленный, полезный и новаторский креатив. Статью, лого, шрифты отправляю по запросу.
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