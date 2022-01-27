Исправить в картинке грамматическую ошибку. psd.

Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки464 просмотра
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всем привет! нужно исправить в картинке грамматическую ошибку. есть дизайн сайта в psd. вот там картинка. сделать нужно как можно скорее.

прилагаю файл.

в конце картинки есть и блоки вот интересное в однокласСниках нужно сделать.

2 года назад
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
11 дней назад
Выбранный исполнитель
xCloudyVladx
Влад 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$3
1 день
UAH
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