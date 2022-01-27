Исправить в картинке грамматическую ошибку. psd.

Пример ,который должен лежать в основе прикреплен(есть ещё несколько вариантов) + примеры работ ,которые я хочу видеть я отправлю вам лично .Нужно будет дорисовать что-то своё. Рисунок нужно сделать карандашом или в программе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
всем привет! нужно исправить в картинке грамматическую ошибку. есть дизайн сайта в psd. вот там картинка. сделать нужно как можно скорее.
прилагаю файл.
в конце картинки есть и блоки вот интересное в однокласСниках нужно сделать.
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