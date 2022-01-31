Art для NFT коллекции

Требуется разработать дизайн обложек для видео на YouTube-канале юридической компании. Ссылка: https://www.youtube.com/channel/UCj-xrOa3uHvh145jqvlT-Jg Рассматривается 2 варианта: - Вы талантливый дизайнер и всегда на связи, готовы за сутки-двое делать уникальную обложку под каждое видео - Вы талантливый дизайнер, но не всегда на ...