Создать дизайн инстаграм

Иллюстрации и РисункиЗакрыт23 заявки909 просмотров
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Добрый день. Тема: кворк "Дизайн, визуал, оформление для Инстаграма".Добрый день. Нужно оформить ленту инстаграм: подобрать фото (дадим доступ к базе с фото), если нужно отредактировать их, подобрать их порядок. И оформить хайлаты в одном стиле.

Для примера: https://www.instagram.com/p/CIFHz9zjMOo/

В какие сроки и за какую стоимость выполните задание?

2 года назад
guest_16436808335972
2 года в сервисе
Был
2 года назад