Создать дизайн инстаграм

Добрый день. Тема: кворк "Дизайн, визуал, оформление для Инстаграма".Добрый день. Нужно оформить ленту инстаграм: подобрать фото (дадим доступ к базе с фото), если нужно отредактировать их, подобрать их порядок. И оформить хайлаты в одном стиле.

Для примера: https://www.instagram.com/p/CIFHz9zjMOo/

В какие сроки и за какую стоимость выполните задание?