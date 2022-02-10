Neviollt

Алина Фиалковская Neviollt

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка Web/UI/UX дизайна любой сложности. Современные решения,продающие дизайн! *ИЩУ КРУТОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОРТФОЛИО, БЕРУ ЛЮБОЙ ПРОЕКТ ВСЕГО ЗА 150$

Привет-привет!

Я Алина, сертифицированный дизайнер с опытом работы 1.5 года и, как говорят мои друзья и приятели, человек своего дела.

Тут тот самый случай, когда работа в кайф, а время на любимое дело и есть время на работу. Я с превеликим удовольствием возьмусь за разработку сайта, лэндинга для Вас и конечно же помогу с дополнительными мелочами.

Помимо этого я и моя команда готовы разработать для Вас сайт под ключ с нуля.

Скажу, что не люблю забегать в последний вагон за трендами, поэтому разбираюсь в новинках веб-дизайна и разрабатываю продающие и современные макеты.

Обязательно пообщаемся перед началом работы!

Объясню и поясню все этапы работы. А если возникнут вопросы - разберём! Мой Telegram: https://t.me/alinanevi

Буду рада сотворить красоту для Вас , ну и поделиться хорошим настроением)

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Отзывы заказчиков

guest_16445060065141
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта-портфолио в Figma
Figma
Спасибо за качество работы! Очень рад, что обратился к Алине. Алина ответственно подошла к выполнению своей работы и превзошла все ожидания! Работа выполнена в срок, всегда на связи. Хочу особенно отметить, что качественно проработанный бриф, на основе которого строилось наше взаимопонимание, очень мне помог в том, чтобы объяснить мои идеи и желания. Работали по предоплате, проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Очень комфортно было поработать, отношения заказчик-исполнитель строились на взаимопонимании, за что большое спасибо Игорю. Была рада сделать для Вас красоту.
Ответный отзыв
elklepik
Елена 
42 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$90
10 баллов
3 года назад
Сайт для кондитерской
Очень комфортно работать с Алиной. Абсолютно коммуникабельный человек, профессионал. Работа выполнена качественно и со вкусом. На протяжении всей работы Спасибо, обязательно вернусь к вам снова!
Спасибо за комфорт во время работы, своевременную оплату, и взаимопонимание.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$8/час
от $8от 1 дня
#558