Разработка Web/UI/UX дизайна любой сложности. Современные решения,продающие дизайн! *ИЩУ КРУТОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОРТФОЛИО, БЕРУ ЛЮБОЙ ПРОЕКТ ВСЕГО ЗА 150$
Привет-привет!
Я Алина, сертифицированный дизайнер с опытом работы 1.5 года и, как говорят мои друзья и приятели, человек своего дела.
Тут тот самый случай, когда работа в кайф, а время на любимое дело и есть время на работу. Я с превеликим удовольствием возьмусь за разработку сайта, лэндинга для Вас и конечно же помогу с дополнительными мелочами.
Помимо этого я и моя команда готовы разработать для Вас сайт под ключ с нуля.
Скажу, что не люблю забегать в последний вагон за трендами, поэтому разбираюсь в новинках веб-дизайна и разрабатываю продающие и современные макеты.
Обязательно пообщаемся перед началом работы!Объясню и поясню все этапы работы. А если возникнут вопросы - разберём! Мой Telegram: https://t.me/alinanevi
Буду рада сотворить красоту для Вас , ну и поделиться хорошим настроением)
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Дизайн сайта-визитки для Bielenda в РБ32 просмотра
- Визитка постоянного клиента салона красоты34 просмотра
- Дизайн-лэндинг для бренда SAYYESBABY97 просмотров
- Дизайн-лэндинг для бара70 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Figma
Спасибо за качество работы! Очень рад, что обратился к Алине. Алина ответственно подошла к выполнению своей работы и превзошла все ожидания! Работа выполнена в срок, всегда на связи. Хочу особенно отметить, что качественно проработанный бриф, на основе которого строилось наше взаимопонимание, очень мне помог в том, чтобы объяснить мои идеи и желания. Работали по предоплате, проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
Очень комфортно было поработать, отношения заказчик-исполнитель строились на взаимопонимании, за что большое спасибо Игорю. Была рада сделать для Вас красоту.
$90
10 баллов
3 года назад
Очень комфортно работать с Алиной. Абсолютно коммуникабельный человек, профессионал. Работа выполнена качественно и со вкусом. На протяжении всей работы Спасибо, обязательно вернусь к вам снова!
Ответный отзыв
Спасибо за комфорт во время работы, своевременную оплату, и взаимопонимание.
Дизайн сайтов
2 отзыва
$8/час
от $8от 1 дня
#558