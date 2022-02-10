Разработка Web/UI/UX дизайна любой сложности. Современные решения,продающие дизайн! *ИЩУ КРУТОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОРТФОЛИО, БЕРУ ЛЮБОЙ ПРОЕКТ ВСЕГО ЗА 150$

Привет-привет!

Я Алина, сертифицированный дизайнер с опытом работы 1.5 года и, как говорят мои друзья и приятели, человек своего дела.

Тут тот самый случай, когда работа в кайф, а время на любимое дело и есть время на работу. Я с превеликим удовольствием возьмусь за разработку сайта, лэндинга для Вас и конечно же помогу с дополнительными мелочами.

Помимо этого я и моя команда готовы разработать для Вас сайт под ключ с нуля.

Скажу, что не люблю забегать в последний вагон за трендами, поэтому разбираюсь в новинках веб-дизайна и разрабатываю продающие и современные макеты.

Обязательно пообщаемся перед началом работы!

Объясню и поясню все этапы работы. А если возникнут вопросы - разберём! Мой Telegram: https://t.me/alinanevi

Буду рада сотворить красоту для Вас , ну и поделиться хорошим настроением)