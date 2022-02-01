Оживить картинку, в виде движения тока, проходящего по стрелкам. Просьба указывать срок изготовления и стоимость.
Сделать анимацию картинки стиле аниме и несколько вариаций на тему.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать анимацию картинки стиле аниме и несколько вариаций на тему.
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