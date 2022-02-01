Отрисовать календарь

$20
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка134 просмотра
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Для сайта нужно отрисовать графический календарь событий.

2 года назад
shturn
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
blowekhip
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 года назад
$20
1 день
Отличная работа, Артем проявил ангельское терпение, т.к. было очень много правок, и сделал все как нужно и в срок.
Правок и вправду было много, но мы не отчаялись и доделали. Спасибо за профессиональное сотрудничество!
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