Отрисовать календарь

Нужно сделать срез бронекапсулы вписанную в фотографию сбоку автомобиля (фотографии предоставим, сам автомобиля не нужно отрисовывать в векторе), сделать нужно чтобы смотрелось очень "вкусно" при этом не похоже на изображения конкурентов. Вписанная бронекапсула по стилистике должна быть единая ...
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Для сайта нужно отрисовать графический календарь событий.
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