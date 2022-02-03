Рисунок для плаката

Нужно сделать срез бронекапсулы вписанную в фотографию сбоку автомобиля (фотографии предоставим, сам автомобиля не нужно отрисовывать в векторе), сделать нужно чтобы смотрелось очень "вкусно" при этом не похоже на изображения конкурентов. Вписанная бронекапсула по стилистике должна быть единая ...