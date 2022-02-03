Рисунок для плаката

$6
Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок937 просмотров
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Рисунок для плаката, два персонажа, карикатура, черно-белый

2 года назад
guest_16439005175981
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sh1y3aqwer
21 годРоссия
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
Елена взялась за выполнение заказа, после направленных замечаний отменила безопасный платеж без объяснения своих мотивов.
Толком нормально ничего объяснить не может ,сам не знает ,что хочет ,заказ за 5$ растянул на 3 дня ,мало платит и много требует поправок в работе .Никому не советую.