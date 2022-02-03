Сборка макета для анимации. Графический дизайн

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок600 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно собрать макет, по нашему ТЗ, для последующей анимации.

Здесь требуется именно графический дизайн, не иллюстрация)

2 года назад
guest_16364766160952
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад