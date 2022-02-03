Ищу квалифицированного художника иллюстратора детских книг для работы над детской книгой в стиле иллюстраций Анастасии Столбовой. Нужен творческий профессиональный художник любящий рисовать, фантазировать, создавать уникальный волшебный, сказочный мир наполненный глубиной, философией и детализацией. Ищу ...
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сделать 3д рисунок персонажа, по моим примерам в том же стиле, с моими изменениями, прикрепляю пример персонажа ниже. изменения будут такие, будет две моих головы, которые я вам скину, и за место обычных шариков. разноцветные шарики из шерсти. за место ботинок лапки и нужно будет приделать хвост
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