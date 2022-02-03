Сделать 3д рисунок персонажа

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки549 просмотров
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сделать 3д рисунок персонажа, по моим примерам в том же стиле, с моими изменениями, прикрепляю пример персонажа ниже. изменения будут такие, будет две моих головы, которые я вам скину, и за место обычных шариков. разноцветные шарики из шерсти. за место ботинок лапки и нужно будет приделать хвост

2 года назад
Pavlik_bragin
Павел 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад