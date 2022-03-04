Нарисовать фан-арт на проект

Нарисовать 2 фан-арт на проект (оригинал скинул).

Идея создать оригинального персонажа по оригиналу. То есть сделать персонажа в таком же стиле, можно изменить выражение лица, причёску, цвет волос, цвет кожи, одежду и различные аксессуары.

Изменить аксессуары на голове, добавить что-то своё, можно так же добавить аксессуаров на руку и шею.

Как вы можете видеть персонажи "держат" в руке каких-то плюшевых монстров (тоже можно изменить монстрика). Не используйте прямые отсылки к существующим супергероям, фильмам, играм или аниме.

По всем остальным вопросам пишите.

Так же могу сделать примеры ориганал и фан-арта основываясь на том, что мне делали другие художники.

так же кидайте своё портфолио