Иллюстрация русский алфавит

Иллюстрации и РисункиЗакрыт24 заявки1304 просмотра
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Необходимо сделать арт алфавит в подобном стиле (референс прикрепила), но русский. Пожалуйста, указывайте стоимость Вашей работы и прикрепляйте Ваши рисунки или ссылки, по которым их можно посмотреть.

Надеюсь на приятное сотрудничество! :)

2 года назад
angie_de
25 летУкраина
2 года в сервисе
Была
год назад