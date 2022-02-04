Отрисовка персонажей для игры

Привет! Мы создаем космическую игру и очень ищем крутого иллюстратора, который приложит свою профессиональную руку к нашему проекту.Необходимо отрисовать в подобном стиле 5-7 персонажей по ТЗ и референсам. Нам нужны иллюстрации именно в таком стиле, с таким уровнем детализации и прорисовки. Если вы умеете такое рисовать, значит, сам Бог послал нам вас, пишите нам скорее ТЗ и все необходимые материалы для работы мы вышлем.

Стоимость предлагайте, обсудим.