Требуется художник для создания NFT коллекции в стиле gta 5

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок637 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется художник для создания NFT коллекции в стиле gta 5

Нужно будет сделать 20 уникальных артов героев, а так же в районе 100 уникальных аксессуаров и предметов одежды для персонажей

2 года назад
guest_1643719470865
2 года в сервисе
Был
2 года назад