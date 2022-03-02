Дизайнер иллюстратор + автоматизация отчетов для бизнеса
Дизайн вашего бизнеса+Автоматизация отчетов
Пунктуальный Фрилансер
Люблю свою работу!
Легко начинаю работу с 0 и довожу ее до конца!
Со мной Вы можете не переживать о сроках, вся работа будет выполнена заранее установленного дедлайна!
Я разносторонняя личность - меня манит к цифрам и прекрасному.
Владею навыками:
- Иллюстратора - логотипы, портреты, иллюстрации, меню и тд.
- Аналитика - продвинутый пользователь Excel, сводные таблицы, разбор данных, сложные формулы, автоматизация отчетов и тд.
Люблю работать с интересными проектами и хорошими заказчиками.
Мы должны понимать друг друга, чтобы быть командой!
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