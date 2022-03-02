Дизайнер иллюстратор + автоматизация отчетов для бизнеса

Дизайн вашего бизнеса+Автоматизация отчетов

Пунктуальный Фрилансер

Люблю свою работу!

Легко начинаю работу с 0 и довожу ее до конца!

Со мной Вы можете не переживать о сроках, вся работа будет выполнена заранее установленного дедлайна!

Я разносторонняя личность - меня манит к цифрам и прекрасному.

Владею навыками:

- Иллюстратора - логотипы, портреты, иллюстрации, меню и тд.

- Аналитика - продвинутый пользователь Excel, сводные таблицы, разбор данных, сложные формулы, автоматизация отчетов и тд.

Люблю работать с интересными проектами и хорошими заказчиками.

Мы должны понимать друг друга, чтобы быть командой!